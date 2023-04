Momignies à 90 minutes du bonheur et un avant goût de tour final: les dernières actus en P4H et P4G Hainaut

Le titre est à bout de bras pour Momignies. Après sa courte mais importante victoire il y a quinze jours contre son dauphin Forges, les Frontaliers peuvent finir le travail cette semaine à domicile contre Froidchapelle et être officiellement sacrés. David Gourisse veut aller chercher ce 14e succès consécutif. "On aborde la première de nos trois cartouches, commente l’entraîneur. Il ne faudra pas la gaspiller. On a eu de la pression tout au long de la saison et j’aimerais qu’on termine le boulot au plus vite afin d’être plus serein et profiter du titre lors de des derniers matches." Sauf énorme retournement de situation, les lauriers sont promis aux Momigniens mais le coach ne veut pas aller trop vite en besogne. "Tout le monde nous considère déjà champion et je déteste ça. En effet, je ne vois pas comment cela pourrait nous échapper mais je ne tiens pas à être la risée de la Botte. Le groupe a hâte et est bien focalisé sur cette rencontre face aux Froidchapellois. On avait remporté l’aller assez largement (NDLR: 1-6) mais depuis lors, quelques changements ont eu lieu de leur côté et il faudra rester vigilant. La semaine de repos nous a fait du bien et on est prêts physiquement et mentalement. On veut fêter le titre chez nous avec les supporters."