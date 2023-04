Ransart a effectué un grand pas vers le maintien, ce qui reste loin d’être le cas des Montagnards. Il faudrait, même, un miracle pour que les sociétaires du stade Yernaux parviennent à inverser la tendance. Mais, même si du feu de l’espoir, il ne reste que quelques braises, les Sportingmen s’activent pour le ranimer. "Cette chance, nous allons la jouer à fond, prévient le défenseur montagnard, Gianni Carboni. La large victoire contre Molenbaix nous a fait un bien fou et nous sommes relancés. Mathématiquement, nous sommes revenus à quatre unités de Solre. Pourquoi ne pas frapper encore plus fort que la saison passée ?"

Même les mouvements en coulisses et l’avenir proche incertain ne douchent pas la détermination des Bleus. "Personne ne pense à ce que nous allons devenir, à la saison prochaine, confirme Gianni Carboni. On se bat tous pour le Doc qu’on respecte énormément. Lui et Stéphane Ghislain, son adjoint, réalisent un travail fantastique. Ils n’ont, pourtant, pas grand-chose à gagner dans l’aventure mais, comme nous les anciens, Nicolas Pedini aime ce club. Nous restons soudés." Même si les sollicitations ne manquent pas, les cadres du stade Yernaux ont une mission à terminer.

Et cela passera pas une victoire devant Ransart. "Une très belle équipe, presque sauvée. Mais n’oublions pas qu’elle avait d’autres ambitions. Il n’empêche, un derby, ça se gagne, peu importe l’adversaire. Et l’autre vestiaire pense la même chose, j’en suis certain."

Avant cela, dès ce soir, le PAC/Buzet de Roch Gérard sera fixé. Les Buzétois se déplacent au Pays Blanc, un voyage jamais facile, mais que les PACmen devront négocier victorieusement, histoire de verrouiller leur top 5 et de faire oublier leur défaite ransartoise.

C’est, d’ailleurs, la seule formation qui évoluera, quasiment, sans pression ce week-end. Hornu et Courcelles, qui s’affrontent sont presque rassurés mais doivent encore effectuer un dernier effort. Quant à Solre-sur-Sambre et Gilly, ils refusent d’abdiquer. Les Tuniques Bleues pour le maintien et les Gayolles pour le tour final. Destins opposés pour ces deux voisins puisque les Carolos se déplacent chez la lanterne rouge tandis que les Erquelinnois accueillent le champion. Mais seule une victoire pourra faire le bonheur des uns comme des autres.