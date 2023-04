À la salle Ballens, on est heureux d’avoir pris ses premiers points face à Oudegem dans ces play-off I. Si cette rencontre est allée en cinq sets, le résultat aura pu être plus sévère comme l’explique Dimitri Piraux, coach de Charleroi: "On a été sur un nuage durant le premier set, pourtant, Oudegem est encore en lice pour la finale des play-off donc elles n’étaient pas là pour faire de la figuration. J’ai testé Camille Hannaert dans le rôle de libero. Ce fut presque parfait et très positif. Il y a encore des trucs à corriger, c’est normal, ce n’est pas son rôle initial mais ça m’a fait plaisir de voir qu’elle était capable d’évoluer dans ce rôle-là."

Ce week-end, les Dauphines joueront un rôle tout particulier: "On va à Gand pour jouer les arbitres. Oudegem et Gand peuvent encore prétendre à jouer la finale des play-off pour Astérix. Si je peux me permettre, je trouve que Beveren mérite d’être champion. Samedi prochain, nous disputerons à nouveau un match contre Oudegem ou Gand à la maison. On espère organiser une belle fête du volley afin de bien terminer la saison !" A noter, Océane Reul, ex-libero de Tchalou, sera carolo lors de la saison à venir.

Anvers - Tchalou (s. 20 h 30)

À Tchalou, la saison sera définitivement terminée au coup de sifflet final ce samedi après la rencontre à Anvers. Ugo Blairon souhaite mettre en avant ses jeunes lors de ce match: "Il s’agira un peu d’un match"amical"car cette rencontre n’a plus d’enjeu sportif. C’est un peu bizarre ces PO avec des matches sans enjeu… Quoi qu’il en soit ce sera un match très sympa car nous nous entendons bien avec Anvers. Je vais faire jouer Corinne Léonard, Léa Delhelle et Clara Naticchi, mes trois jeunes. Corinne, lors du dernier match, a été très bien dans un contexte cohérent."