Luvovadio et Meo prêts pour un nouveau défi

Alors que Gosselies file vers la P1, le club a passé en revue son effectif. Le président a déjà trouvé de bons renforts. Mais si des joueurs arrivent, d’autres partent. C’est le cas notamment d’Alan Luvovadio, arrivé en janvier, et qui affiche un bilan de quatre buts en sept rencontres. "C’était une chouette expérience, explique l’intéressé. J’avais besoin de me relancer, après un passage à Solières mitigé. J’ai apprécié de pouvoir travailler avec un entraîneur comme Steve Pischedda. J’espère trouver un challenge entre la D2 et la D3. À bientôt, 27 ans, je me sens prêt à m’investir pleinement pour un nouveau club."