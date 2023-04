Le divorce est prononcé entre la commune de Courcelles et le club de futsal

Du côté des édiles courcellois, ce déménagement a été très mal perçu. "Nous avions prévenu Eric Janhutte et son club que si l’équipe première partait, nous ne pourrions plus laisser les jeunes disposer de la salle gratuitement, rétorque Joël Hasselin, l’échevin des Sports. Il faut savoir que le club ne paie pas de loyer pour l’école de jeunes, qu’il reçoit un subside de 2000 par an, qu’il dispose de la buvette, là aussi gratuitement, et que nous lui cédons une salle sans location une fois par an pour organiser un souper. On ne peut pas dire que nous ne soutenons pas nos sportifs à Courcelles. Le club de basket occupe la même salle sans se plaindre. On va même investir près de 1,3 million d’euros cet été pour rénover le hall de Trazegnies. On va refaire la surface de jeu, les vestiaires et la toiture."

Il y aura bien du futsal à Courcelles en 2023-2024

Mais les Futsal Lions ne profiteront pas de ce lifting. "Nous devons abandonner l’école de jeunes, regrette Éric Janhutte. Cela met un terme à dix ans d’investissement dans la formation. Notre équipe première va rester au Sambrexpo et sera rebaptisée Futsal Lions Roselies."

"Il y aura bien du futsal pour les jeunes Courcellois, rassure Joël Hasselin. Dès l’annonce du départ du club actuel, trois autres clubs nous ont contactés. Je ne peux pas en dire plus pour le moment mais je peux vous assurer qu’il y aura encore du futsal au hall de Trazgnies la saison prochaine. Je tiens aussi à préciser que ce n’est pas un règlement de compte personnel avec Éric Janhutte. Bien entendu se faire traiter de clown, voire pire, sur les réseaux sociaux n’aide pas à instaurer un climat de confiance et de respect mais c’est toute l’administration communale qui n’a pas accepté le chantage de ce monsieur. Il veut le beurre, l’argent du beurre et nous ne lui offrirons pas le sourire de la crémière."

Trois grosses journées de compétitions internationales devaient boucler la saison chez les U11, U13 et U15, comme depuis plusieurs années mais, vu le climat, cela paraît compromis. "Nous avons pourtant donné une belle image de Courcelles à l’étranger", pointe Éric Janhutte, qui espère toujours pouvoir mettre sur pied ces événements.