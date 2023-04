Océane Reul et Tchalou, c’est fini

Pas d’accord

Selon le coach de Ligue Dames, Ugo Blairon, les clauses du contrat était en cause: "Je pense que c’est la vie. Nous ne sommes plus d’accord et donc la séparation est inévitable. Rien de bien"grave". Il ne s’est rien passé d’exceptionnel. Nous ne nous sommes pas tombés d’accord sur les termes de son contrat. Je sais depuis quelques mois que nous ne prolongerons pas l’aventure ensemble."

Océane Reul était présente dans le club depuis la saison 2020/2021.