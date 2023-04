22-25, 25-12, 20-25, 17-25

À Tchalou, un hommage a été rendu à feu Paul Furlan. Bourgmestre de Thuin pendant de nombreuses années, il avait été le fer de lance de la rénovation de la salle de l’Arena. D’autres au revoir, mais non des adieux, ceux de Stien Goris s’en allant pour se consacrer entièrement à la médecine. Agata Blairon, conservant un rôle pas encore dévoilé au sein du club, arrête le volley. La dernière joueuse à avoir été mise à l’honneur est Romane Moulin. Pure jeune du cru, elle s’en va jouer dans la deuxième équipe. Si les larmes de Romane Moulin ont coulé d’une nostalgie déjà présente, ses armes n’ont quant à elles pas pris une ride. Quel match de la jeune femme. Une autre "jeune" s’est également fait remarquer, il s’agit de Corinne Léonard. Remplaçante de la Polonaise Marta Matejko, elle a déroulé au service, parfois en défense et pas mal à l’attaque. Une belle promesse est faite pour l’avenir avec cette joueuse. Ugo Blairon l’avait promis, il allait faire tourner son effectif et ce fut le cas dans la plus grande des joies. Si le début du premier set fut compliqué, les Thulisiennes ont ensuite pris le taureau par les cornes. Le deuxième set fut expédié 25-12. La troisième manche s’est avérée plus hasardeuse et les filles d’Ugo Blairon se sont inclinées sur le score de 20-25. Le dernier set fut du même acabit que le troisième. Tchalou s’est donc incliné sur le score de 1-3 mais le plus important n’était pas là. Le coach a confirmé ces dires: "Aujourd’hui, il ne s’agissait pas de gagner ou de perdre mais de dire merci à des monuments du club. J’ai pu faire tourner mon noyau et j’en suis ravi ! Quand tout a fonctionné au même moment, nous prenons le set 25-12. J'ai vu de belles choses."

Charleroi 3 -Oudegem 2

25-13, 20-25,25-19, 17-25, 15-13

Du côté carolo, Il s’agissait de prendre ses premiers points au sein de ces playoffs I.Ce qui fut chose faite. Si le premier set fut rapidement plié, la rencontre a pris un autre tournant au cours de la deuxième manche. Cependant, les Dauphines ne baissèrent pas la tête. Le set suivant fut pour elles. Oudegem reprit le dessus par après. Le tie-break était donc nécessaire pour départager les deux formations. Les Carolos sont finalement sorties victorieuses de ce match sur le score de 3-2.