Traoré quitte Monceau

L’homme espère trouver un beau défi du côté de la capitale. "J’espère qu’une bonne équipe de D3 ou D2 aura besoin d’un joueur avec mon profil. J’aime bien ce niveau et je m’y sens bien. J’ai envie d’y évoluer encore quelques saisons. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête. Je sors d’une très bonne saison. Elle n’est d’ailleurs pas terminée. Je veux absolument maintenir Monceau avant de relever un nouveau défi. Je pense que le groupe a les qualités pour poursuivre à ce niveau. Je n’ai que des bons souvenirs depuis mon arrivée en 2016. C’est un peu comme une famille et une bonne bande de potes."