L’exode à Courcelles !

C’est la fin d’un cycle pour des Coqs qui avaient déjà failli quitter le navire en début de saison, avant de se raviser. "C’est dommage. Franchement, je suis triste. Je pense qu’on tient enfin un staff qui est digne de la D2 amateurs. Ce sont des mecs qui aiment et connaissent le football. Avec quelques renforts en plus, je pense que la saison prochaine, on pouvait réaliser de belles choses en P1."

Malgré tout, le groupe terminera le travail. "On ne va pas partir fâchés avec le président. Cela ne sert à rien. Il nous reste trois rencontres pour assurer notre maintien."

La crise est passée par là

Du côté du président des Courcelles, on ne réfute pas l’information. "C’est la réalité. C’est bien dommage. Mais on n’a pas su trouver un accord global, pour poursuivre tous ensemble. On n’en était pas loin", résume Alain Portier.

Mais comme de nombreux clubs, Courcelles doit faire face à des difficultés financières. "Cette saison, les factures d’électricité sont passées de 500 à 3 000 euros. La buvette et les soupers fonctionnent moins bien. Tout le monde est touché par la crise. Moi, je dois penser à mon école des jeunes et à l’ensemble du club. Certains joueurs étaient prêts à un effort. Mais le groupe voulait poursuivre dans son entièreté. Ce qui n’était pas possible. Je pense qu’on va devoir revenir à des clubs plus amateurs pour survivre dans le futur. C’est bien triste, mais je remercie mes joueurs et le staff pour leur travail. Je vais honorer mes engagements jusqu’au bout."