Charleroi et Tchalou pour le plaisir

Charleroi – Oudegem (me. 20h30)

Du côté de Charleroi, Dimitri Piraux compte encore tester des joueuses. "Je compte faire des tests de certaines filles à certains postes. Cette rencontre me sera utile en ce sens. Aussi, je voudrais gagner pour notre public qui va sans doute être nombreux à la salle Ballens. On veut régaler nos supporters, assure le coach des Carolos. Oudegem a une belle équipe mais nous voulons gagner évidemment. Concernant l’infirmerie, Diana Castano est encore blessée. On verra si elle peut jouer au moment voulu. On va jouer dimanche à Gand. Nous jouerons la troisième place contre Oudegem ou Gand. Le samedi 22 avril, ce sera le tout dernier match à domicile. Ensuite, nous jouerons la semaine d’après à l’extérieur. Cela se joue en deux rencontres gagnantes. Donc si c’est 1-1, la petite finale se déroulerait le 1er mai le cas échéant."

Tchalou – Genk (me. 20h30)

À Thuillies, le coach Ugo Blairon veut aussi offrir un joli spectacle à l’assistance. "Je veux donner du temps de jeu à tout le monde ce mercredi. C’est notre toute dernière rencontre à domicile de la saison. Je veux que tout le monde puisse s’exprimer. Nous tenons surtout à remercier notre magnifique public pour son indéfectible soutien tout au long de la saison. Nous voulons finir en beauté et avec panache contre cette équipe de Genk, souhaite Ugo Blairon. On sera septième quoi qu’il arrive. Le match à enjeu sera du côté de la confrontation entre Ostende et Anvers qui jouent pour le dernier ticket européen. La saison fut longue, il faut que l’on profite de ces derniers moments tous ensemble. "