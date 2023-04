À la découverte d’un sport à la salle Arc-en-Ciel de Jumet

Les enfants seront encadrés par plusieurs bénévoles et pourront disposer de matériel gratuitement. "Nous avons plusieurs paires de patins pour permettre à tous les enfants de venir essayer notre sport sans devoir investir un euro. Il y aura aussi différentes animations et même une tombola. Nous n’avons pas d’objectif chiffré pour cette journée de découverte mais si nous parvenions à faire découvrir le hockey in-line à une cinquantaine de gamins, ou de gamines parce que notre sport est évidemment ouvert à tous les genres, ce serait génial. Les gens connaissent parfois le hockey sur glace mais pas le hockey in-line. Il faut dire aussi que ce n’est pas un sport olympique. Nous pâtissons d’un déficit en termes d’image."

Et recruter est essentiel pour les Wolves, qui ont bâti leur succès et les nombreux titres de champions de Belgique, sur la formation des jeunes. "Tous les membres de l’équipe première sont issus de notre école de jeune, se réjouit Édouard Dumonceau. Les jeunes sont la base de la pyramide. Nos U10 et U12 sont déjà très prometteurs. L’avenir s’annonce donc intéressant. C’est vrai qu’en déménageant de Loverval à notre salle de Jumet et avec la crise du Covid, nous avons perdu quelques joueurs mais nos équipes sont complètes et nous restons attachés à notre philosophie de formation."

Outre cette journée de découverte, les Wolves pourraient développer d’autres initiatives. "Comme les Red Rooster, le club de hockey sur glace de Charleroi, avec qui j’ai collaboré, nous pourrions mettre sur pied un stage gratuit dans l’avenir. Ce serait un bon moyen de permettre à des jeunes de venir s’essayer au in-line et de partage notre passion."