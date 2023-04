Samedi, avec ses 878 runners, le jogging de la Principauté s’est rapproché de ses grandes années d’avant-covid. Si le départ avait été modifié (il se faisait dans la cour de l’école), tous les ingrédients qui ont fait la renommée de la course avaient été reconduits et notamment le parcours dans la cour du château de Chimay, le parc privé du Prince, la réserve naturelle du lac de Virelles, les bois de Vaulx et de Blaimont sans oublier la traversée du Café des Touristes avec le petit remontant offert pour attaquer les derniers kilomètres ! Tous des endroits bien connus des deux vainqueurs, Elian Groenne et Romain Bailly.

Jamais encore, depuis que la course a intégré le challenge Delhalle (en 2014), un Chimacien n’avait gagné la longue distance. Elian Groenne a donc marqué l’histoire. Cette victoire il est allé la chercher devant les frères d’Harveng qui, huit jours plus tôt, avaient terminé 1 et 2 de la précédente manche du challenge, au Val d’Heure. "Je m’étais fixé comme objectif de faire au moins aussi bien que l’an dernier, à savoir 3e, commenta le jeune homme de 22 ans dont le papa Michaël fut naguère une des grosses pointures du challenge Guérit. Vers le 4e km je me suis retrouvé avec les deux frères que je ne connaissais pas vraiment. À la sortie du bois de Virelles je me suis retrouvé isolé avec Nicolas. Je me suis un peu échappé dans le bois de Blaimont mais il m’a repris. J’étais cuit. J’ai alors tenté un dernier coup de poker en lâchant encore une fois les chevaux. Je me suis dit que s’il parvenait encore à recoller je ne pourrais plus tenter le coup. Et il a lâché pour de bon."

Cette victoire sur ses terres est certainement la plus belle qu’il ait jamais obtenue. "C’est la première manche du Delhalle que je gagne. Ce sont toujours des courses très relevées. Et puis j’habite ici donc c’est vrai que c’est spécial. Toutefois je me réjouis tout autant, si pas plus, de bons chronos. J’aimerais ainsi passer sous la barre des 31 minutes sur 10 km. À Lille il y a quelques jours, j’ai couru en 31'45."

Le coureur de la Thure touche du bois: il semble enfin épargné par les blessures. De quoi lui permettre de voir la suite (les 20 km de Maroulles, les 20 km de Bruxelles, le semi-marathon de Valence) sereinement.

Un autre Chimacien gagne sur le court également

L’autre Chimacien vainqueur, Romain Bailly, s’était déjà imposé l’an dernier. Il gagne devant deux autres Principautaires, François Rogge et Théotime Hanot. "Théotime est parti très vite mais François et moi nous ne nous sommes pas affolés et nous sommes revenus sur lui au 4e km. J’ai su créer un petit écart de quelques mètres que j’ai maintenu jusqu’à la fin. Il ne fallait pas que je baisse en intensité car je voyais bien que le danger était toujours là."

François n’était pas trop déçu. "Je suis content car Romain était tout simplement plus fort." Chez les féminines, Déborah Deroover et Valentine Mathy ont aussi inscrit leur nom au palmarès.