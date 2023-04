25-19, 25-19, 25-16

Les Carolos n’ont toujours pas pris le moindre set durant ces play-off I. Le compteur est toujours bloqué à 0. Pourtant, les Moncelloises se battent mais il manque un petit quelque chose… Ce dimanche face à la très solide équipe de Kris Vansnick, les visiteuses n’ont rien pu faire. Durant le premier set, on constate d’emblée que Diana Castano, la capitaine libero n’est pas alignée. Premier coup dur. C’est rapidement 6-3 mais les Dauphines vont s’accrocher. Dimitri Piraux va prendre son premier temps mort à 16-14. On se dit que les Carolos tiennent bon. C’était sans compter sur la force de Beveren et ses différents talents. Le temps mort suivant montre l’écart creusé par les locales: 21-16. Les cartes sont jouées. Charleroi ne reviendra pas et le set se termine sur le score de 25-19. Le deuxième set sera un peu la copie de la première manche. Astérix va prendre l’avantage avant que les Moncelloises ne remontent au score. Toutefois, les Flamandes vont à nouveau resserrer le jeu et le set se solde par un nouveau 25-19.

On ne sent pas l’équipe de Dimitri Piraux capable de renverser la tendance et de fait, le troisième set sera à sens unique. Les Carolos sont complètement étouffées par Beveren dans tous les secteurs de jeu. Le match se termine par cette manche sur la marque de 25-16. Le coach, Dimitri Piraux, ne pouvait que constater les dégâts: "On a tout simplement joué contre plus fort que nous. Une fois encore, comme je l’ai déjà dit, on montre nos limites et c’est sur cela que nous devons travailler pour la saison prochaine. On a tenu jusqu’à 15 avant de craquer. Beveren sert bien et le secteur bloc défense est juste incroyable." Les Carolos espèrent faire mieux mercredi à la maison contre Oudegem.