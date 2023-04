Plus de 1.000 supporters présents ce samedi aux finales de Coupes AWBB de basket 3x3 à Charleroi

Selim Ben Aissa, responsable du basket 3x3 au sein de l’AWBB n’a pu que se réjouir de la réussite de cette journée: "C’était un gros défi car c’était la première fois qu’on organisait ces finales sur une journée. Et c’était une très grosse organisation que de faire venir Auvio, avoir les 54 équipes et terminer à l’heure, avoir la masse de monde qu’on a eue. On a mis la barre haut. Je suis heureux de cette journée, c’était une belle réussite, et une belle propagande pour le basket. Ona fait plus de 1.000 entrées, sans compter les joueurs et les enfants."