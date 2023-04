Belgrade prend sa revanche et remporte le titre en coupe AWBB 3x3

Les champions U16 connus, place aux finales U18. Là, les Panthers ont battu les braves joueuses du BC Centre Gaume: 16-13. Les garçons, quant à eux, ont vu s’affronter les Namurois de Natoye aux Liègeois de l’Atlas B. Natoye a été battu au bout du suspense 17 à 15. "On a joué et on a fait ce qu’on a pu. On ne s’attendait pas à aller aussi loin, donc on ne s’était pas vraiment préparés. Mais l’année prochaine, on se préparera mieux", lançait Tom Eloy, de Natoye.

Enfin, les séniors se sont affrontés. Chez les dames, le Rebond Ottignies-Louvain-la-Neuve s’opposait aux Hutoises de l’Union Huy Basket. Les Liégeoises se sont imposées facilement en atteignant les 21 points requis. Du côté des hommes, Belgrade a pris sa revanche de sa finale perdue de l’année dernière en s’imposant 21 à 13 face à Woluwe. Florentin Hucorne s’exprimait sur cette victoire méritée: "C’était une revanche, après l’échec de l’année passée. On a tout fait pour gagner cette année, en jouant offensivement, avec beaucoup de ballons, beaucoup de mouvements.. Gagner était un objectif cette saison, et le trophée fait plaisir. On a toujours été collectif et on a su faire la différence."