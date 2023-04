Un programme bien rempli et un titre à la clé pour les 54 équipes qualifiées pour les finales de la Coupe AWBB

Ce samedi 8 avril s’annonce riche pour les 54 équipes qualifiées lors des tours qualificatifs d’août et de novembre dernier: "Dès 10 h, les équipes, réparties en poules de quatre, disputeront les phases de poules. Les deux meilleurs de chaque poule passent en demi-finales. Des qualifiers départageront les dernières places disponibles en demies ", explique Selim Ben Aissa, responsable 3x3 au sein de l’AWBB. Il ajoute: "L’idée est que les équipes participantes jouent un minimum de deux matches, et un maximum de cinq rencontres pour celles qui atteignent la finale. Et les vainqueurs reçoivent la même coupe, le même titre que pour les vainqueurs de Coupe 5x5."