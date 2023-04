Cartes jaunes: Konneh, Muland, Versmissen

SPORTING B: Patron, Hoedaert, Benaets, Lokembo (79e Delperdange), Muland (64e Okumu), Doke (45e Rousseau), Ntleo Mbala, Lutte, Bongiovanni, Monticelli, Mbeng

DESSEL: Geladé, Ghislain, Kasmi, Versmissen, Cerigioni (73e Loshi), Sols, Smolders, Konneh (89e Geukens), Haagen, Cavus, Swerten

Situés en quinzième position au classement, les Zèbres avaient l’occasion de se rapprocher de leur adversaire, pointant juste un rang plus haut. Affichant un bilan de huit points sur quinze, depuis que Frank Defays a repris le coaching, le Sporting B montrait de l’envie et de la densité dans son jeu. De la qualité aussi, en la personne de Josué Doke, l’avant-centre Togolais de 19 ans se créant la première escarmouche dangereuse de la partie. Dans ce premier quart d’heure de jeu, les Anversois étaient acculés dans leur partie de terrain. Les Carolos manquaient cependant d’adresse dans le dernier geste. La partie n’était pas d’un grand niveau, pour ne pas dire soporifique pour les spectateurs présents au stade. Les Anversois procédaient par de longs ballons qui venaient s’empaler sur l’axe défensif de Charleroi. Dans cette première mi-temps, Monticelli, le back gauche carolo, se montrait impeccable, tant à l’arrêt qu’à la relance.

Manque de créativité !

En début de seconde période, le Sporting créait le danger, sous forme d’une frappe supersonique de Lutte, obligeant Geladé à sortir une parade quatre étoiles, évitant ainsi l’ouverture du score. C’était tout ! Le match retombait ensuite dans l’ennui, avec un festival de mauvaises passes ! C’était le second match nul d’affilée pour le Sporting U23, au propre comme au figuré. On retiendra seulement le bilan comptable de 9 sur 18, pour le matricule 22.

Monticelli, l’homme du match

Roméo Monticelli le jeune back gauche du Sporting était le meilleur homme sur le terrain: "Nous nous créons de belles opportunités dans le rectangle mais malheureusement sans pouvoir concrétiser. On a assisté à une bataille attaque-défense sans réelles possibilités mais on s’est battus sur chaque ballon et je félicite le groupe qui a réussi à conserver le résultat. Un bon point pour le maintien."