Les Marloyats du FC Nalinnes relégués en P3: "apprendre de nos erreurs"

Encore euphorique de son accession à la 2e provinciale, Nalinnes A, dont on attendait beaucoup après sa saison 2021-2022 quasi parfaite, n’est pas parvenue à répondre aux attentes et retrouvera la 3e provinciale la saison prochaine. Arrivé en cours de saison à la tête de l’équipe, Roman Severino est bien entendu déçu de cette relégation: "Nous avons perdu beaucoup de cadres pendant l’inter-saison. Et même si nous avons transféré pour remédier à ces départs, ce n’était plus le même. Et ça a joué en notre défaveur. C’est la problématique d’une transition ainsi: l’équipe était en pleine euphorie suite à la montée, et laisser partir des cadres, remplacés par des jeunes qui n’étaient pas au courant ou concernés par Nalinnes a été notre erreur."