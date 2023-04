Des finales de Coupes AWBB pour faire découvrir le basket 3x3 ce samedi à Charleroi

Quatorze équipes namuroises seront représentées, et sept équipes carolos.

S’amuser et progresser

Belgrade, qui aligne une équipe masculine dans chaque catégorie d’âge, aura à cœur de montrer sa progression depuis sa finale manquée de l’année dernière: "Nous avons fait une semaine d’entraînements spécifiques, pour bien nous préparer. J’espère que nos équipes iront loin. Tout est possible dans un match, mais l’essentiel est de s’amuser et de progresser. Voir trois équipes du club à ces finales est une récompense du travail accompli, et une mise en valeur de la formation proposée aux jeunes", lance Didier Thémans, coach de la D3 et de la R2 de Belgrade.

Autre équipe à compter trois équipes en lice: Ciney. "Nous avons préparé cela avec des entraînements spécifiques. Le basket 3x3 est une discipline à part entière, plus stratégique, avec plus de possibilités de jeu. L’attaque y est favorisée, c’est un jeu d’action/réaction, où les joueurs jouent pendant dix minutes, sans temps morts", commente Fannie Vandesteene, coach de l’équipe 3x3 dames de Ciney. Les U16 dames, les seniors hommes et dames lutteront pour la victoire. "Les U16 ont atteint les demi-finales de la Coupe nationale l’an passé, elles peuvent donc aller loin, je pense."

Beaucoup de un contre un

Namur comptera deux équipes dames, en U18 et en seniores. "L’objectif est de s’amuser et de participer. Nous alignerons une équipe dames assez jeunes, avec une capitaine, Justine Giaux, âgée de 22 ans et deux ou trois joueuses nées en 2005. Ce ne sera donc pas notre équipe habituelle, qui, elle, sera alignée en play-off", lance Henri Colin, coach des équipes 3x3 de Namur Capitale Dames. "Nous n’avons pas vraiment d’attentes particulières. Nos équipes, tant U18 que seniores, ont déjà participé à des tournois de l’AWBB, et la phase de qualification s’est aussi bien passée", ajoute-t-il.

Outre Belgrade, Namur et Ciney, Boninne, Profondeville, Natoye, Gembloux et Loyers seront représentés ce samedi à la Garenne de Charleroi.

(Re)découvrir le 3x3

Le Spirou Charleroi et le Royal Éclair Pont-de-Loup défendront, avec Mont-sur-Marchienne et Courcelles, les couleurs du Pays de Charleroi. Pour Vincent Bouffioulx, directeur technique des Spirous et de Pont-de-Loup, cette présence de cinq équipes, réparties dans chaque classe d’âge, est une fierté: "Nous participons pour l’expérience avant tout. L’essentiel est de s’amuser, mais certains de nos basketteurs sont des compétiteurs et voudront gagner."

Initialement club de basket 5x5, le club des Spirous, qui abrite aussi les équipes de Pont-de-Loup, ne compte pas d’équipe 3x3 "Nos basketteurs jouent plutôt au 5x5, il n’y a pas beaucoup de spécialistes du 3x3. lls découvrent cette discipline. Mais cela ne leur enlève pas l’envie d’aller plus loin dans le tournoi. L’objectif, après tout, est de représenter un club, ses couleurs."

Les Spirous peuvent compter sur une équipe masculine en U16 et deux en U18. Pont-de-Loup représentera les dames avec une équipe en U16 et une équipe chez les seniores. Au total, ce sont 54 équipes venues de toute la Wallonie qui s’affronteront. Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’AWBB.