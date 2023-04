Stien Goris met le volley entre parenthèses

Stien Goris, la protégée d’Ugo Blairon, avait commencé le volley assez tard. Force est de constater qu’elle était douée pour ce sport. En effet, elle est passée par la Top School de Vilvorde et a fait partie de l’équipe nationale junior et senior. L’attaquante/réceptionneuse aura connu de grands moments avec le club, notamment son instant de grâce lors de la Coupe d’Europe. Pour Ugo Blairon, il s’agit d’un au revoir et non d’un adieu: "Stien aime Tchalou et Tchalou aime Stien ! Ses études de médecine l’empêchent de continuer le sport de haut niveau. Elle va donc jouer ses deux dernières rencontres à domicile. Selon son emploi du temps à l’école, nous allons essayer de l’intégrer dans un nouveau rôle au niveau de club. Nous avons toujours dit en plaisantant - mais peut-être pas tant que ça - qu’elle serait le docteur du club (rires) !"