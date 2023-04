Des rôles de challengers jusqu’au bout pour Charleroi et Tchalou

Tchalou recevra Ostende ce vendredi soir à l’Arena. Ugo Blairon, l’entraîneur des Thulisiennes, veut une victoire: "Par respect pour nos supporters et nos adversaires nous allons jouer et offrir du spectacle jusqu’au bout. Il nous reste deux matches à jouer à domicile. Ce seront aussi les deux dernières rencontres à la maison pour Agata Blairon et pour Stien Goris. Cette dernière raccroche ses baskets en raison d’études de médecine très exigeantes. Stien a fait beaucoup pour le club et comme je l’ai déjà dit, Stien aime Tchalou et Tchalou aime Stien ! Nous n’allons pas en rester là. Nous allons établir une sorte de collaboration en lien avec l’équipe première. De plus, notre public mérite que l’on termine le travail correctement. L’optique c’est de viser et d’atteindre la sixième place. Nous jouons aussi mercredi prochain à la maison contre Genk. Le but est d’empocher les six points. Nous voulons vraiment battre Ostende. Nous désirons les pousser dans leurs limites. SI nous savons mettre un peu de piment dans ces playoffs II, nous le ferons. Nous allons jouer jusqu’à la fin. J’essaye d’inculquer une certaine éthique dans mon travail. Il n’y a aucun match à spoiler. C’est la deuxième saison que nous passons en nous sauvant et en faisant même mieux en Ligue Dames. Il s’agit donc de bien terminer !"