Arbitre: M. Ledda.

Carte rouge: Vanderbecq.

Cartes jaunes: Van Den Bergh, Fernandez, Abdullahi, Hassaini, Delbergue, Ferrera, X. Robert, M. Robert.

Buts: Van Daele (0-1, 5e), Fernandez (0-2, 11e).

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Massengo (59e Dahmane), Delbergue, Rivollier (63e Gaye), Hadj-Moussa (63e Ouali), Kouri, Ito Singa, Hassaini (75e Vaverbecq), Saïdane.

GAND B: Fortin, Lagae, Agbor, Van Daele, De Ridder, Fernadez, Igbokwe, Parmentier (82e Munezero), Stevens, Van Den Bergh, Abdullahi (69e Arthur).

La jeune et talentueuse équipe de La Gantoise prenait les choses en main, dans un stade peu garni. Après cinq minutes de jeu, les Flandriens bénéficiaient d’un coup franc à l’entrée du grand rectangle. Le back gauche Cederick Van Daele, déjà héros en coupe d’Europe face à Qarabag, enfilait une perle dans la lucarne de Moriconi. C’était la douche froide à La Neuville, avec un scénario catastrophe qui se poursuivait, lorsque Fernandez-Pardo doublait le score pour Gand. L’on jouait depuis dix minutes et le ton était donné, dans un stade médusé. Les Dogues devaient se réveiller mais cela manquait singulièrement de punch pour bousculer l’opposition gantoise.

Un visage trop pâle face aux Buffalos

Les visiteurs reprenaient pied au plancher, en seconde période. Abdullahi s’ouvrait une fenêtre de tir mais Moriconi sortait dans ses pieds, évitant ainsi le pire. Il y avait trop de déchets dans le jeu olympien. Hadj-Moussa tentait bien d’allumer la mèche, mais le bloc gantois était compact et bien organisé. Le match sombrait dans la torpeur, jusqu’au dernier quart d’heure de la partie. Les Dogues multipliaient alors les corners, en vain. La défense flandrienne se montrait intraitable. L’Olympic gâchait une belle occasion de revenir dans le top 3, triste soirée.

Le dernier joker galvaudé

Yassine Delbergue résumait la partie de manière logique et avec fair-play: "Contre les équipes de jeunes, c’est à nous de rentrer dedans comme nous l’avions fait face à l’Antwerp. Ici au bout de dix minutes sur deux erreurs individuelles, on se fait un peu doucher et nous avons les jambes coupées. En terme de physionomie de match, c’est compliqué. Le coach nous a demandé de tout donner après la pause, sans calcul. Il a manqué de la présence, le dernier geste, car nous avons eu les occasions. C’était la meilleure opposition de jeunes jusqu’ici, mais on leur facilite les choses en leur donnant les buts. On a peut-être grillé notre dernier joker ce soir, mais il reste sept matches à jouer, tout est possible et pas le temps de gamberger car nous allons déjà à Knokke dimanche, pour gagner."