Les deux Charleroi atteignent les play-off

Le FMC Charleroi, lui, a eu plus de mal. Alors que la saison dernière le club était parvenu à se mêler à la course au titre, cette fois, ce fut plus compliqué. Les Carolos ont manqué de liant et ont surtout eu du mal à enchaîner les bonnes prestations. Clairement, même si Leo et Dujacquier notamment ont contribué à cette cinquième place au classement, sans Omar Rahou, le club aurait sans aucun doute vécu un très piètre exercice. "On a trouvé le moyen d’accrocher les play-off, c’est le plus important, explique Omar Rahou. C’est vrai que ce ne fut pas notre meilleure saison. Mais quand tout le monde est appliqué, ce noyau est capable de réaliser de grandes choses. On va tout faire pour réussir cette deuxième partie de saison."

Rahou en évidence

Pour cela, le FMC devra prendre le meilleur sur Herentals qui est un sacré client. "Il n’y a pas de petites équipes, à partir de maintenant. Si on veut aller le plus loin possible, on se doit de tout gagner."

Rahou, auteur de huit buts, vendredi contre Hamme, sera sans aucun doute l’attraction de ces play-off. Peut-il décrocher un nouveau soulier d’or ? "Je pense surtout au collectif. Mon but est de gagner des titres, avec mon équipe."