Julien Murrone: "Je suis prêt pour un nouveau défi"

Après une bonne saison à Couvin, Julien Murrone se dit prêt pour un nouveau défi. "Je veux terminer le travail avec mon club, afin de pouvoir penser à mon avenir, explique l’intéressé. J’espère rester en D3. Je me sens bien à ce niveau. Je pense que j’y suis à ma place. J’ai été titulaire pratiquement toutes les rencontres avec Couvin. Cela m’a fait du bien de changer d’air, après six saisons à Pont-à-Celles. Aujourd’hui, j’ai envie d’un challenge plus proche de la maison mais toujours dans cette division."