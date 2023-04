Beaucoup d’eau et de boue pour les traileurs à Thuin

Dimanche, les amateurs de running et de trail avaient l’embarras du choix avec, entre autres, comme gros événements le marathon de Namur, la manche du challenge Delhalle à Ham-sur-Heure ou encore le Trail des Cisterciens. Avec ses 130 participants sur les distances de 10 et 19 km, la Zouaverie de la Compagnie Saint-Roch, organisatrice du Thudi Z Trail, a bien limité la casse. "Et avec la marche nordique et la balade que nous avions aussi programmée, nous atteignons plus de deux cents personnes, précise Mathieu Evrard. Si la météo avait été plus clémente nous aurions pu en avoir plus. Certes la journée de dimanche a été plus sèche que vendredi et samedi mais le temps maussade en aura certainement découragé plus d’un. Ceci étant dit, nous sommes malgré tout très satisfaits, vu les circonstances."