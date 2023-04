"Sortir de ma zone de confort"

"Je suis sortie de ma zone de confort car ce genre de parcours avec des côtes, des montées et des descentes ne me convient pas du tout. Je suis en pleine préparation du marathon de Rotterdam qui aura lieu dans deux semaines et que j’espère faire en moins de trois heures. Cette course étant organisée par mon club, je ne pouvais décemment pas la manquer !"

Steven Junior Michot, 2e du 6 km:

"Je voulais gagner mais…"

"J’aurais voulu courir 14 km mais mon coach Fernand Brasseur m’a convaincu de m’aligner sur le court pour travailler ma vitesse. Habitant Ham-sur-Heure, je voulais gagner mais malheureusement Nolann Noël était plus fort que moi."

Michaël Alcover, 13e du 6 km:

"J’ai failli tomber"

"Je ne m’étais pas fixé d’objectif dans la mesure où je ne connaissais pas ce nouveau parcours. Il était très boueux avec notamment une flaque énorme au 2e km à la sortie de laquelle j’ai failli tomber mais j’ai malgré tout pris beaucoup de plaisir. J’avoue toutefois préférer l’ancien parcours."

Jean-François Bossant, 18e du 13,7 km:

"Objectif atteint"

"J’ai atteint mon objectif qui était de courir sous l’heure. J’ai cravaché jusqu’au bout pour l’atteindre ! Je me suis inscrit au Delhalle avec l’espoir de se classer parmi les cinq premiers des V1 mais cette catégorie est toujours très relevée dans ce challenge."

Les podiums a Ham-sur-Heure

13,7 km

HOMMES: 1. Nicolas d’Harveng 47'33, 2. Yves d’Harveng 52'04, 3. Esteban Erroyaux 52'41.

FEMMES: 1. Charlotte Van Hese 53'55, 2. Daphné Cawet 1 h 00 min23, 3. Caroline Vandriessche 1 h 00 min44.

6 km

HOMMES: 1. Nolann Noël 20'49, 2. Steven Junior Michot 22'05, 3. Maxime Yernaux 22'53.

FEMMES: 1. Inès Blondeaux 29'28, 2. Léa Dispa 30'25, 3. Anaïs Yernaux 31'24.

Classements complets: www.chronorace.be