Monceau a prouvé sa solidarité

Il faut aussi se rendre compte que les Moncellois devaient se passer de six titulaires potentiels pour ce déplacement à Ath. "Quand je vois le nombre d’absents, je me réjouis de la solidarité affichée par mon groupe. On a prouvé qu’on était une équipe homogène et un bon bloc. Et puis, la clean-sheet fait plaisir…" Depuis quelques semaines, Monceau est très solide défensivement. Les efforts pour empêcher les adversaires de s’imposer dans leur partie de terrain peuvent aussi, en partie, expliquer le manque de réalisme en zone de conclusion.