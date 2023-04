L’Olympic à sa place

Derrière Huy, le jeu reste ouvert. Incapable de se surpasser devant un ténor fortement amoindri, l’Olympic Mont-sur-Marchienne (16 défaites) reste scotché à l’avant-dernière place, directement descendante. Quatre autres équipes, voire six, restent concernées par le maintien. Rappelons que le douzième dispute un barrage contre son homologue de l’autre série. Les Bleus sont positifs par rapport à Linthout (15 défaites) et doivent encore recevoir Haneffe (14), chez qui ils se sont imposés de 8 unités. Mais encore faut-il revenir à hauteur de ces adversaires. Or, à force de gaspiller, le doute s’installe durablement. A chaud, Pascal Chouli se montrait sans pitié pour ses ouailles: "Probablement sommes-nous à notre véritable place. Il fallait mordre en défense. Quand je suis passé en zone, chacun s’est contenté du service minimum. De bout en bout nous avons été dominés au rebond, malgré une plus grande taille moyenne dans notre chef. Nous avons aussi beaucoup trop dégainé en périphérie, au lieu d’aller plus loin dans les systèmes, pour trouver une bonne position de tir, un panier à l’intérieur ou chercher la faute. En comparaison, sans réaliser un grand match, le CEP fait la différence en arrachant de nombreux lancers."