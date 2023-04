La coupe de Belgique est une compétition qui réussit bien aux Castellinois. Ces dernières saisons, ils ont pris l’habitude de disputer les demi-finales, voire la finale. Cette fois, c’est l’Alpa Schaerbeek/Woluwe qui sera sur la route de Thibaut Darcis et ses équipiers. Les Bruxellois constituent un adversaire qu’il ne sera pas évident à maîtriser. "On ne sait pas quelle équipe, l’Alpa peut aligner", avoue Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Il faut dire que, suite à des pépins financiers, le club bruxellois a décidé de réduire la voilure et de se passer des services de Chris Doran, son As14 anglais. Benjamin Rogiers (A9), lui, est toujours bien présent. Il devrait être épaulé par les B0, Boris Dargent et Valentin Laroche. "Le fait que la coupe soit une compétition à élimination directe et qu’il y ait un double fait une grande différence avec le championnat."

Après un nul face à la Villette

Du côté castellinois, il n’y aura pas de mystère. Le matricule H009 se présentera dans la même formation que celle alignée à la Villette vendredi soir en championnat. Thibaut Darcis, Valentin Piéraert et Fred Sonnet ont arraché un nul (3-3) au terme d’un derby intéressant. Une belle répétition avant la coupe. "Nous ne pouvons rien revendiquer de plus que ce nul, tempère le président castellinois. Les gars n’étaient pas à leur meilleur niveau. Thibaut Darcis ne doit jamais être battu par Clément Chobeau alors qu’il menait 2-0. Puis, on s’en sort finalement pas mal puisque nous sommes menés 3-1, puis 3-2 et, dans le dernier match, Fred Sonnet et mené de deux sets avant de revenir dans le match face au jeune Wats. Je dois aussi féliciter les Villettois qui n’ont rien lâché. On savait que ce ne serait pas facile d’aller s’imposer chez eux."

En cas de victoire ce soir, la finale serait à portée des Castellinois. "Il y aura un tirage au sort pour déterminer qui affrontera qui à ce stade, précise Michel Mathy. J’espère que l’équipe qui s’imposera ce mardi pourra éviter Diest ou Sokah, les deux favoris. J’aimerais que ce tirage au sort soit plus transparent. On ne sait jamais où il a lieu et, comme par hasard, les deux équipes les plus huppées s’évident toujours à ce stade. Alors, je sais que c’est une question de probabilité et que c’est possible que le destin fasse bien les choses pour les favoris mais que cela arrive chaque année…"