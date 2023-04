"C’est une victoire très importante, dans la continuité du bon match que nous avons livré à Molenbaix. D’ailleurs, nous n’avons jamais été réellement inquiétés. À part sur le penalty sorti par notre gardien, nous avons maîtrisé notre sujet de bout en bout."

ROCH GÉRARD

Rien à se reprocher

"On sent qu’il y a des jours comme ça où cela va être plus difficile même si je ne trouve pas de l’écart de deux buts se justifie. Nous avons été juste légers devant les deux buts, le nôtre et le leur. Pour le reste, je n’ai rien à reprocher aux joueurs…"