Ne plus abandonner cette première place

Du côté montagnard, c’est la soupe à la grimace. L’équipe perd la première place au plus mauvais moment de la saison, et Bouffioulx revient à égalité de points au classement. "Encore une fois, c’est notre finition qui a posé problème. Honnêtement, je pense que nous avons dominé la rencontre et Marcinelle a eu une demi-occasion et elle a terminé au fond. Il nous reste trois matches, à nous de les jouer à fond", signale Oriani De Santis, le T1 montagnard.