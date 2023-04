Frasnes 2 – Jamioulx 2

En cas de succès, les Jameloviens pouvaient faire un grand pas vers le tour final. Mais les Frasnois, qui jouent pour leur survie dans la série, ont pris un bon point.

Farciennes 8 – Boussu-lez-Wal. 0

Après des semaines compliquées, les gars de Nicolas Duplessis ont relevé la tête de la meilleure des manières en soignant le goal-average. Taflan et Mhainina ont chacun inscrit un triplé.

Bouffioulx 1 – Ransart 0

Grâce à cette victoire, Bouffioulx maintient sa pression en haut de classement.

Jumet 0 – Gosselies 2

Après une semaine agitée du côté du stade Danny Labay, les Jumétois espéraient se racheter après leur défaite à Gerpinnes. Ce ne fut pas le cas, face à des Casseroles qui renouent avec la victoire.

Marcinelle 1 – Montignies 0

Le choc pour le titre a tourné à l’avantage des Marcinellois (voir plus bas). Gerodez est l’unique buteur de l’après-midi.

Rance 0 – Erpion 19

Face à la lanterne rouge, les hommes d’Alain Cortella ont soigné le goal-average. "Chapeau à ces jeunes joueurs qui ont l’habitude de jouer en réserve, mais qui aident leur club de cette manière", salue avec beaucoup de sportivité le coach adverse.

Fleurus 2 – Solre-St-Géry 1

Les Solréziens effectuent la mauvaise opération du week-end et restent toujours derrière les Jameloviens au classement.

Baileux 3 – Gerpinnes 3

Alors que l’équipe locale menait 3-1, les Gerpinnois sont parvenus à égaliser dans les derniers instants de la rencontre. Pierre Guerit, le futur ex-entraîneur de Baileux a trouvé un point de chute pour la saison prochaine. Ce sera à Surice, dans le Namurois.

Division 3C

La Louvière Centre 1 – Goutroux 0

La dernière défaite des hommes de Christophe Barrit remontait au 19 février dernier. Le billet pour le tour final n’est toujours pas assuré…

Binche 0 – Forchies 1

Le leader du classement a gagné sur le plus petit écart et se rapproche de plus en plus du sacre.

Morlanwelz 3 – Roux 1

Roux inquiète de plus en plus et se rapproche dangereusement du bas de tableau…

PàC 0 – Trazegnies Sp. 2

Les Trazegniens ne sont pas morts et le prouvent encore une fois, en disposant cette fois-ci des PàCmen.

La Buissière 4 – Estinnes 3

Un triplé de Georges a permis à ses couleurs d’émerger dans ce match spectaculaire.