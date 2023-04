Marbaix y croit toujours

Face à Forchies B, Marbaix ne pouvait pas se louper s’il voulait continuer à croire en une qualification pour le tour final. La mission a été accomplie dans les chiffres, avec un succès 1-2, et avec la manière. Les hommes de Jérémy Motte se rapprochent un peu plus des cinq premières places: "Nous revenons à trois points d’Anderlues (5e), mais avec un match en plus, et à cinq de Forchies (4e), calcule l’entraîneur. Nos chances restent minimes à trois journées de la fin, mais Forchies a encore de gros matches devant lui, notamment contre Carnières. J’avais fixé comme objectif de faire aussi bien, voire mieux, que la saison précédente, c’est-à-dire soit être champions ou participer au tour final. Si on n’y parvient pas, on ne pourra que s’en prendre à nous-mêmes entre notre début de championnat raté et les points bêtement perdus."