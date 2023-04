Arbitre: M. Stalmans.

Cartes jaunes: Courtin Silva, Nastulla.

Buts: Hemal (1-0, 31e), Yedoh (2-0, 41e).

RANSART: Minsart, Dosogne, Castellana, Quina (80e Nastulla), Courtin Silva, Hemal (85e G. Cagnina), Yedoh (90e T. Cagnina), Dufer, Crocco, Miceli, Zidda.

PAC/BUZET: Doeraene, Servais, D. Francart, Van Roosendael, Nze (74e Severa), Demerisse (46e Mazzù), Brismez, Giorlando (88e Bailly), Ficheroulle, Hemberg, Vanhorick.

Avec Ian Dufer, Thomas Van Roosendael ou encore Thierry Baume, les retrouvailles s’annonçaient chaudes. Toutefois, si le derby a été tendu et engagé, il n’a pas donné lieu à un grand rendez-vous comme espéré alors que le PàC lutte pour empocher son ticket pour le tour final et que les Cougars sont loin d’être sauvés. Des Ransartois qui ont réalisé une très bonne opération et faisant preuve d’efficacité dans les deux rectangles, là où ont justement pêché les Pont-à-Cellois.

C’étaient, pourtant, eux qui semblaient prendre l’ascendant dans un premier temps avec des tentatives signées Vanhorick et Brismez mais le réalisme était, cette fois, carolo. Quasiment sur sa première possibilité, Ransart allait se porter aux commandes. Un long ballon mal négocié et Hemal, qui passait par là, trompait Doeraene. Un portier visiteur qui sauvait un 2-0 tout fait dans la foulée sur une frappe vicieuse de Quina.

Les PàCmen étaient en train de perdre le fil du derby. Ce qui se confirmait en vue du repos avec une nouvelle perte de balle dont profitait Zidda pour isoler Dufer. Le portier du PàC sortait le ballon mais Yedoh avait bien suivi et le match était, déjà, plié.

Car la réaction des hommes de Roch Gérard ne venait jamais jusqu’à Minsart tandis que les troupes de Vincent André, qui temporisaient, désormais, géraient à merveille leurs deux buts d’avance et en profitaient pour lancer quelques contres assassins. Le derby aurait pu rebasculer une dernière fois à un quart d’heure du terme. Courtin Silva accrochait Vanhorick mais Minsart sortait le penalty trop mollement donné par Giolando et plus rien ne changeait.