Le compteur des Dauphines de Charleroi ne compte toujours pas le moindre point. Et pour cause, les Carolos viennent d’encaisser un nouveau 3-0, contre Astérix Beveren cette fois-ci. Le président du club, Jean-Pierre Murari, ne peut que constater le résultat malgré un bon deuxième set: "Au vu du premier set, je me suis dit que nous étions tombés sur plus fort. Durant le deuxième set, j’ai vu que mon équipe était peut-être capable de faire quelque chose contre Astérix… Malheureusement, l’arbitre a fait une erreur au mauvais moment. Je ne suis pas là pour pleurnicher mais de ce fait, nous avons perdu la manche et cela nous a assommés pour la fin de la rencontre…"

Charleroi va toute fois essayer de finir la saison sur des bonnes notes !

Ostende 3 - Tchalou 1

(25-22, 19-25, 25-20, 25-21)

L’Europe s’envole à nouveau un peu plus pour les filles d’Ugo Blairon… Ce dernier se disait triste du scénario de cette rencontre à la Côte: "C’est triste mais l’inconstance de cette rencontre est un peu à l’image de toute la saison. Ostende va plus que probablement prendre la cinquième place et donc remporter le dernier ticket européen. On a tout donné mais l’expérience de Charlotte Leys couplée à notre manque d’expérience a fait pencher la balance du côté des Ostendaises. Ce vendredi, nous recevons Ostende à L’Arena. Nous n’allons rien laisser tomber. Nous allons tout faire pour finir en beauté cette jolie saison au final !"