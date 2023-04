Arbitre: Afifi.

Cartes jaunes: Maisin, Gécé, Jansen, Thissen.

Buts: Maisin (1-0, 16e), Michels (1-1, csc 41e), Cardon (1-2, pen. 58e ; 1-3, 66e).

AISCHE: Rousseau, Iglicki, Maisin, Delooz (59e Dury), Dethier (73e Gillard), Gauchet, Joannes, Gécé, Grégoire (23e Thirot), Catinus, Michels.

MONS: De Wolf, Janssen, Thissen, Perreira (53e Cordaro), Lefranc (78e Bachy), Cardon (90e Gangnang), Dupire, Ntalu, Wildemeersch, Kumbi, Durieux.

Contrairement à leurs dernières prestations à domicile, les Aischois ont très bien manœuvré lors des 45 premières minutes, empêchant le leader de se montrer dangereux. Le ballon venait d’ailleurs à peine d’être mis en jeu qu’un centre de Catinus était repris par Delooz, mais De Wolf intervenait brillamment. Au quart d’heure, Dethier bottait un coup franc repris par Maisin au second poteau (1-0). Malheureusement pour Aische, Grégoire, touché à la cuisse, devait quitter le terrain quelques minutes plus tard. C’était un premier tournant, alors que le deuxième survenait à la demi-heure, quand Dethier partait seul vers le but et donnait en retrait pour Delooz seul devant De Wolf, qui s’interposait une nouvelle fois. La poisse s’abattait sur les Aischois, qui subissaient une égalisation malheureuse quand Rousseau repoussait un heading de Cardon sur… le genou de Michels, qui trompait son propre gardien (1-1). Pas forcément méritée, cette égalisation relançait les Montois, qui allaient maîtriser la deuxième mi-temps. Un penalty logique était converti par Cardon (1-2), avant que ce même Cardon ne saute plus haut que Rousseau, arrivé en retard (surpris par la décision de l’arbitre, alors qu’il était en train de disposer son mur) pour planter le troisième but (1-3).

Choisez n’a finalement pas disputé la rencontre. Un dernier test s’est avéré négatif. Il souffre d’une entorse. Nicolas Grégoire, lui, avait reçu le feu vert de son kiné et portait un bandage à la cuisse. Celle-ci n’a tenu qu’une vingtaine de minutes. "Après l’ouverture du score, Nicolas m’a dit qu’il ne pourrait pas continuer longtemps, confiait Brandon Thirot. J’ai à peine eu trois minutes pour m’échauffer avant de rentrer. On aurait pu mener 2-0, mais au final, l’expérience des Montois a joué. Quand on voit les joueurs qu’ils ont sur le banc, dont un Cordaro monté à l’heure de jeu, on comprend que ce n’est pas le même monde." Noa Broos a reçu une proposition de deux matches de suspension suite à son exclusion à Manage.

La Calamine 0 – Ciney 1

Arbitre: M. Fernandes Barros.

Cartes jaunes: Hubert, Seewald ; Boujabout, Otte, Lambrechts.

But: Lambrechts (0-1, 75e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Seewald (79e Lufuankenda), Hungs, Smits (54e Roex), Krhlanko (64e Benanne), Cornet, Remacle (60e Legenvre), Hubert, Belle, Mauclet.

CINEY: Monteleone, Boudjemaa, Despas, Boujabout, Bwangombo (76e Hanneuse), Otte, Bruckner, Jadot (64e Villano), Antoine (86e Herbiet), Claude, Pajaziti (68e Lambrechts).

Ce sont de timides Calaminois qui entament les débats, peut-être perturbés par les circonstances puisque c’est la dernière rencontre de la carrière de Jordan Remacle, leur capitaine et ex-pro. C’est Ciney qui se procure la première occasion, à la 11e, avec un tir de Pajaziti qui frôle le montant. La réaction des Frontaliers ne tarde pas puisque, six minutes plus tard, William Belle envoie un missile des vingt mètres qui s’écrase sur le poteau. Trois minutes après le repos, Jordan Remacle hérite d’un ballon dans le rectangle adverse (dévié par une main ?), mais son tir est repoussé en corner par le portier cinacien. Peu après, c’est au tour de Quentin Hubert de s’ouvrir le chemin du but en effaçant trois adversaires, avant que le dernier défenseur ne repousse son tir, qui filait dans le but (53e). Boudjemaa sauve encore les siens en dégageant in extremis un centre de Pascal Legenvre destiné à William Belle. Louis Lambrechts, qui vient à peine de monter, part à la limite du hors-jeu pour se retrouver en face-à-face avec Joiris et remporter son duel. William Belle, le plus remuant des "Verts", hérite encore d’une superbe occasion, de volée, mais le portier visiteur sort un arrêt spectaculaire.

Un nul pour un duel qui n’a jamais décollé

Pays Vert 0 - Monceau 0

Arbitre: M. Keljmendi.

Cartes jaunes:Herbecq, Lissens, Leleux, Dehont.

PAYS VERT: Charlo, Leleu, Bonnier, Di Sciacca, Nzuzi, Leleux (62e Romont), Herbecq, Hospied, Mundine (84e Vandenborre), El Araïchi, Mangunza (64e Paternotte).

MONCEAU:Lazitch, Lissens, Dehont (81e Niewinski), Navona, Fernémont, Samouti, Belvedere (88e Patassé), Prestifilippo, Pina (75e Bodson), Mucci, Traore.

Entre un Pays Vert qui s’était réveillé ces deux dernières semaines au lendemain d’un léger passage à vide et un Monceau qui sortait de résultats positifs face, très souvent, à des cadors de la série, l’envie d’en découdre était bien présente mais cela ne se traduisait pas fondamentalement dans les faits. Le premier acte se jouait ainsi par à-coups, en faveur une fois des Athois, une autre fois des Moncellois. L’entame était ainsi locale, Hospied tentant un lob trop timide à la 7e alors que Mangunza ouvrait la marque 120 secondes plus tard mais était signalé en position de hors-jeu. Dix bonnes minutes passaient sans rien à signaler avant de retrouver un semblant d’action. À la 22e, Prestifilippo envoyait un tir qui n’inquiétait nullement Charlo. Puis, dans la foulée, Navona ne trouvait pas le cadre du portier local. Le premier bon épisode des visiteurs avait vécu, il fallait attendre un quart d’heure pour connaître le second. À la 40e, Navona voyait son essai filer tout droit dans les gants de Charlo avant que Mucci ne tente un centre-tir qui s’en allait de peu à côté. Vu sa légère prise de pouvoir dans la possession du ballon, le Pays Vert ne pouvait en rester là avant de rejoindre les vestiaires et, sur un ballon en profondeur, Mangunza et El Araïchi n’arrivaient pas à exploiter avec succès leur face-à-face avec le gardien Lazitch.

Monceau remontait mieux en jambes sur la pelouse qu’Ath, Prestifilippo forçant Charlo à plonger. L’alerte n’était certes pas des plus sérieuses mais on sentait qu’il n’en faudrait pas une seconde pour voir le Pays Vert déchanter. Mais les hommes de David Bourlard reprenaient leurs esprits, bien aidés par un adversaire qui, pourtant mieux dans son match, s’emballait après une série de contacts plus appuyés. Ainsi, le banc de Monceau se faisait jaunir, et le coach Michel Dufour en tête. Si le jeu n’atteignait jamais un niveau dingue, trop d’initiatives étant imprécises, et si Prestifilippo inquiétait à nouveau Charlo, on sentait que la décision pouvait tomber du côté athois sur un ballon anodin, avec les montées de Romont et Paternotte. Mais au fil des minutes, on comprenait que les filets du stade des Géants ne trembleraient pas et que chaque équipe devrait se satisfaire d’un point, ce qui ne semblait embêter personne. L.D.