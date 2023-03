Même s’ils ne gagnent plus guère, les Ransartois ont le moral. "Nous sortons d’une bonne prestation à Molenbaix, avec une excellente mentalité. Nous devons nous baser sur ce match pour avancer et asseoir, définitivement, notre maintien. J’ai d’ailleurs, pris le même groupe que la semaine passée avec Cagnina et Crocco en plus." Ils remplacent notamment Prévot, qui est suspendu.

Et à propos de bétonner, les Cougars savent de quoi ils parlent. "Notre défense est un atout, résume Vincent André. Mais, face à un solide PàC, il faudra, aussi, penser à marquer." Pont-à-Celles ne l’entend, évidemment, pas de cette oreille et a les moyens de battre en brèche l’une des meilleures défenses de la province. "Pont-à-Celles, c’est costaud, analyse un entraîneur qui connaît bien les forces d’en face. C’est un groupe bien équilibré, très régulier et, surtout, qui n’est pas dans le Top 5 par hasard. Mais, attention, nous avons des arguments, également."

Les autres parties dominicales seront également à suivre d’un œil attentif. À commencer par un Luingne - Solre, capital. Les Tuniques Bleues qui se préparent à perdre Gailliez et Lefevere. Ce dernier étant suspendu pour le déplacement mouscronnois. Dans les mêmes eaux, Courcelles entend bien profiter de la venue du Pays Blanc à la rue Hamal pour franchir une étape. Montignies, lui, doit en découdre avec Péruwelz. Un dernier sursaut montagnard est attendu au stade Yernaux.

Gilly, enfin, a encore quelques atouts en main en vue de se glisser, de justesse, en ordre utile. À condition de battre Péruwelz, demain. Ce qui aurait pour conséquence d’entretenir le suspense.