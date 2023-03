Objectif top 3 pour Jumet en P2C

Ce dimanche, les joueurs de Jumet vont affronter Anderlues, une formation démobilisée qui termine la saison en roues libres. "Anderlues est un adversaire assez imprévisible, on pourrait avoir quelques surprises. Il faut prendre ce match au sérieux car les points sont comptés et on ne va pas en laisser un seul."

Du côté de la concurrence, Ressaix et Morlanwelz devront faire pratiquement un sans faute pour écarter Jumet de la troisième place, ce qui n’est pas gagné. "L’état d’esprit de l’équipe est bon, on doit continuer sur notre lancée, on ne doit pas se relâcher", lance Lucas Rizzo, l’entraîneur.

Alors que le groupe accuse quelques absents en cette période, l’entraîneur a besoin d’être rassuré par le banc qui devra lui prouver qu’il mérite sa place dans le onze des titulaires pour hausser la concurrence jusqu’au terme de la saison.

À ce stade du championnat, rien n’est joué pour les équipes, et tous les joueurs peuvent encore se démarquer. Plus les rencontres passent et plus les points sont comptés. "Cette saison nous apporte son lot de surprises, et c’est loin d’être fini."