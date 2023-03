Monceau sera déforcé à Ath

Il ne manque plus qu’une victoire aux Moncellois pour s’assurer un nouveau bail en D3 ACFF. Le Pays Vert n’est pourtant pas le meilleur client pour une victoire facile. "C’est une équipe qui possède pas mal de qualités, pointe le coach. Il y a Manguza, El Araïchi et Mundine qui sont très rapides et l’expérience et la créativité de Hospied qui sont très précieuses. À l’aller, nous avions concédé un but rapidement, sur phase arrêtée, et nous n’avons pas pu revenir. On est donc prévenu. On va aussi évoluer sur un grand terrain et, vu la météo, je ne sais pas quel en sera l’état. Je m’attends à une grosse bagarre en milieu de terrain. On devra se montrer solide derrière et réaliste devant. Nous aurons un déficit en termes de gabarits mais nous pourrons miser sur l’organisation et notre vitesse."