Cartes jaunes: Bendianishvili, Beyens, Mbeng, Benaets, Dalle Molle.

WINKEL: M. Kudimbana, Dujardin, Bendianishvili, Vandendriessche, Van Marcke, Beyens, Clyncke, Deschilder, Sula, Dauchy, Acheampong (44e B. Kudimbana).

SPORTING CHARLEROI B: Delavallee, Hoedaert, Beneats, Lokembo, Muland (86e Delperdange), Ntelo Mbala, Lutte, Okumu Monkoy (71e De Moerloose), Bongiovanni (61e Dalle Molle), Monticelli (61e Rousseau), Mbeng.

Après leur victoire face à Ninove le week-end dernier, les U23 du Sporting avaient l’occasion de prendre de l’air, face à une équipe pointant deux rangs au-dessus au classement. Chaque équipe prenait une mi-temps à son compte mais sans marquer le moindre but, dans une partie difficile au vu des conditions climatiques. Frank Defays pointait la bonne mentalité affichée par ses jeunes: "En première période, notre équipe a pris la possession du ballon, il n’a manqué que la dernière passe pour passer devant au marquoir, ce petit détail qui fait toute la différence. En seconde période, notre adversaire a pris le dessus, mais nous avons affiché une bonne mentalité, en faisant le gros dos pour résister. Le score nul est donc logique en fin de compte. J’ai essayé d’apporter de la vitesse, sur ce terrain synthétique, qui aurait dû nous aider. Mais au final les conditions n’étaient pas favorables avec le vent et la pluie. Ce qui fait plaisir surtout, c’est l’état d’esprit exemplaire montré par mes garçons. Nous avons répondu à l’agressivité et au jeu physique de l’adversaire, dans les duels. Globalement, cela reste donc un très bon point arraché au caractère."