Gosselies n’a plus rien à perdre

Les Gosseliens préparent activement la saison prochaine, que ce soit en P1 ou en D3 ACFF. Ils ont déjà officialisé les signatures de Wim Dury (Aische) et Nabil Seggour (Binche). "Nous avons rencontré d’autres joueurs cette semaine. On devrait donc pouvoir faire d’autres annonces dans les jours qui viennent."

Vassart s’installe dans le onze taminois

Depuis la reconstruction de l’effectif de la Jeunesse, plusieurs jeunes joueurs ont reçu leur chance. Corentin Vassart, lui, a su la saisir lors de sa première titularisation face à Schaerbeek. Le défenseur central de formation occupe une place de titulaire au poste d’arrière latéral droit depuis trois semaines. "Ça me fait plaisir, confie le défenseur de 19 ans. Je m’entraîne avec le groupe depuis le début de saison, on peut donc dire que le travail paie. Je me sens bien au poste de latéral droit parce que j’aime monter et apporter offensivement. Le coach m’aide beaucoup et me donne des conseils. J’ai encore quatre matches pour montrer ce que je vaux". À commencer par le déplacement sur le terrain synthétique de Gosselies. Toujours invaincus depuis six rencontres, les Taminois pourraient s’écarter (presque) définitivement de la bataille pour le maintien en cas de victoire chez la lanterne rouge. Dans le meilleur des cas, la Jeunesse prendrait huit points d’avance sur le premier relégable alors qu’il restera trois matches à disputer. "Nous sommes dans une spirale positive et l’on veut tout donner afin de continuer sur notre belle lancée. Personne ne prend ce match à la légère et nous irons là-bas pour ramener trois points importants", conclut Corentin Vassart qui est déterminé un faire un grand pas vers le maintien.