Buts: Dujacquier (1-0, 4e), Rahou (2-0, 9e), Dujacquier (3-0, 12e), Rahou (4-0, 14e), Hammou (5-0, csc, 16e), Rahou (6-0, 18e), Karakilic (7-0, 23e), Rahou (8-0, 26e ; 9-0, 26e), Chaibai (10-0, 28e), Miceli (11-0, 38e), Rahou (12-, 38e ; 13-0, 39e ; 14-0, 40e).

Le FMC Charleroi est dans l’obligation de l’emporter face à Hamme pour consolider sa cinquième place qui lui permettra de rencontrer Herentals au premier tour des play-off.

Contre une formation qui, elle, défend sa huitième place, Charleroi est clairement trop fort. Dujacquier et Rahou, les deux anciens souliers d’or régalent et font la différence. Hammou dévie un rétro de Rahou pour le 5-0 au quart d’heure. Avant la pause, Rahou, encore lui, plante un sixième but. On notera aussi que le jeune portier carolo, Dumoulin sort les deux ballons dangereux qu’il a à négocier.

En seconde période, Hamme met la pression. Arbaoui touche la barre. Mais le réalisme est bien carolo. Karakilic inscrit le septième but carolo sur la première occasion de ses couleurs. Rahou en balade plante deux nouveaux buts en dix secondes: 9-0. Chaibai montre qu’il n’a rien perdu de son talent en crucifiant un nouvelle fois le portier de Hamme: 10-0 à la demi-heure. Les Carolos peaufinent leur succès avec quatre nouveaux buts. Un du jeune Miceli et trois de Rahou qui a disputé la partie en mode soulier d’or ce vendredi soir.