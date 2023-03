Les Carolos veulent terminer sur une bonne note

Dimanche en fin d’après-midi (17 heures), le Spirou B de Charleroi termine son parcours face à l’Oxaco Boechout. En termes de résultats sportifs, la saison a été difficile en deuxième nationale. Les jeunes d’Anthony Stevens et Marc Delporte ont pourtant progressé. Les derniers résultats en attestent, tout comme le parcours en coupe des mêmes joueurs, en U19 et U21. "À Limburg B, nous n’avons pas livré un mauvais match. Loin de là, reconnaît Anthony. À l’aller, nous avions pris 20 points dans le premier quart. Cette fois, nous avons rivalisé durant 35 minutes. Nous avons juste connu une période de flottement de 5 minutes dans le deuxième quart, ce qui a permis aux visités de prendre l’avance. Mais nous sommes restés dans la course, à deux-trois possessions. Au niveau de l’agressivité et de l’application, cela a été tout bon. Dans l’ensemble, nous avons progressé, la maturité augmente, même si nous perdons encore trop de ballons, même si nous avons parfois manqué de physique. Cela a sauté aux yeux face à un adversaire bénéficiant d’une poignée d’années en plus que les miens. Nous nous sommes parfois fait bousculer. Nous avons éprouvé des difficultés pour nous démarquer en sortie d’écrans. Nous devons également améliorer la lecture du jeu et le collectif. Mais l’évolution est certaine. Cela doit nous servir de base pour la suite. Dans l’immédiat, nous allons tout donner pour finir la saison sur une bonne note à la maison, dimanche contre l’Oxaco Boechout." En ce qui concerne le maintien administratif espéré, rien de neuf pour l’heure.