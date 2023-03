Gros succès pour le tournoi de la Villette

En marge du derby de Superdivision, la Villette prépare aussi son tournoi Séries B. Et le succès est au rendez-vous. Avec 457 inscriptions, la compétition carolo devient la plus importante de Wallonie. "C’est une belle surprise parce que cela faisait trois ans que nous ne l’avions plus organisée, se réjouit Christian Blondeau, membre du comité. Cela récompense le nouveau dynamisme qui est présent dans le club. Ce succès est, peut-être dû à la bonne date choisie. Vu le nouveau système de calcul de classement, certains joueurs viennent chercher quelques points importants en fin de saison."