Depuis quelques saisons, le championnat de Superdivision offre aux supporters de la Castellinoise et de la Villette Charleroi deux derbies. En septembre dernier, la Palette Patria s’était imposée 4-2 à domicile. Les Carolos espèrent prendre leur revanche ce soir. "À l’aller, deux rencontres auraient pu basculer et le score aurait été inversé, rappelle Christian Blondeau, le responsable des interclubs villettois. Nous avons, donc, une vraie chance de l’emporter chez nous. Il faudra voir aussi s’ils viennent avec leur Portugais ou pas." Et là, la réponse est claire, ce sera Fred Sonnet qui épaulera Valentin Piéraert et Thibaut Darcis ce soir. "Cela ne s’arrangeait pas avec les billets d’avions pour faire jouer Enio Mendes, explique Michel Mathy, le président de la Castellinoise. On sait que ce ne sera pas un match facile. Un derby est toujours un match particulier. Et puis, Chobeau est un bon joueur. Ruiz peut sortir de grands matches et Wats a bien progressé. Une victoire consoliderait notre place dans le Top 3. C’est le mieux que nous pouvons viser avec Diest et Sokah qui évoluent dans une autre catégorie."

Et puis la coupe

La Villette présentera sa meilleure formation. "Francisco Ruiz Rodriguez est arrivé ce jeudi, précise Christian Blondeau. Clément Chobeau sera chez nous ce vendredi et Xavier Wats complétera l’équipe. Le seul absent, ce sera notre capitaine Oleg Danchenko qui sera avec les jeunes de Blégny dans une compétition en Allemagne. C’est moi qui le remplacerai sur le banc."

Après cette rencontre de championnat, les Castellinois pourront se focaliser sur leur quart de finale de coupe qui aura lieu mardi. L’adversaire, ce sera l’Alpa.