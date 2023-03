Clément Fernandez a le goût du chrono et du gravel

"Je me suis rendu sur ce contre-la-montre sans objectif précis, j’avais juste envie de saisir l’opportunité de sortir le vélo de chrono", raconte le membre de la formation Entente Cycliste Wallonie. "Il y en a malheureusement peu sur une saison, il n’y en a par exemple plus au Tour de Namur."

Il a donc fait le déplacement jusqu’en Province de Hainaut avant tout pour se faire plaisir. "Et jauger ma condition sur cette première compétition de la saison." Qui s’est donc soldée par une victoire. "Une première course est toujours particulière au niveau de la gestion", continue cet élite sans contrat. "Je sentais par exemple que je n’avais pas les meilleures jambes."

Mais il a su faire parler sa puissance sur un contre-la-montre délicat à gérer, avec un parcours très exposé au vent. Et ce dernier était particulièrement soutenu, samedi, à Sirault. "La première partie se faisait vent dans le dos, mais il y avait beaucoup de trous, il fallait rester vigilant", détaille Clément Fernandez. "Dans la seconde portion avec du vent de côté, il fallait mettre du braquet afin de bien tenir le vélo. Le retour se faisait vent de face."

Il a enchaîné le lendemain avec la kermesse de Florennes, mais il a été victime de l’assaut de la pluie froide. "J’ai mal jaugé mes équipements et je me suis retrouvé frigorifié, incapable de changer de vitesses…."

Que vise-t-il cette saison ? "Je veux retourner au Championnat du monde de gravel", répond-il. "J’avais vraiment bien aimé, l’an passé. Je m’étais aligné avec les pros sur cette première édition et je m’étais classé vingtième de cette épreuve remportée par Gianni Vermeersch et sur laquelle Mathieu van der Poel avait terminé sur le podium. Moi, à la vingtième place, je n’étais pas loin de Peter Sagan et devant un Lilian Calmejane."

Soit une très solide performance ! "Je ferai d’ailleurs ma première grande compétition de la saison dans cette discipline dans un mois, en Espagne, dans la région de Gérone. Une des plus réputées du calendrier. Je m’y alignerai sur le 200 kilomètrès."