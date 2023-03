(25-21, 25-21, 25-21)

Les filles de Dimitri Piraux n’avaient pas le droit à l’erreur ce jeudi soir, puisqu’elles n’ont toujours pas emmagasiné la moindre unité dans cette phase des play-off. Mais Oudegem, actuel troisième, a pris les trois points contre une formation de Charleroi trop peu consistante. Les filles de Fien Callens étaient bien en place et surtout très motivées à remporter les trois points à domicile.

Pour Dimitri Piraux, pas question d’être fâché, comme après le match contre Gand. "L’attitude était différente. J’ai vu mes joueuses se battre comme des lionnes. Nikita De Paepe, attaquante adverse, a fait une prestation cinq étoiles. Les visitées nous ont bien cernées et bien bloquées. Mes extérieurs ont été un peu en difficulté, de ce fait-là. On jouait à l’extérieur, ça ne pardonne pas. Ce n’est pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais les play-off I sont vraiment plus compliqués que les PO II. Nous avons participé à ces derniers l’année passée et cela n’avait rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Chaque semaine, voire même deux fois par semaine, on joue des rencontres du top niveau. Alors, mathématiquement, ce n’est pas encore terminé, mais cela s’annonce tout de même assez difficile puisque nous avons zéro point au compteur. Toutefois, je ne veux pas voir mes filles baisser les bras. Aller chercher une troisième place, ce ne serait déjà pas mal. C’est dans l’adversité que l’on voit la vraie valeur dune sportive et je ne veux surtout pas voir des filles démotivées par ce compteur qui affiche zéro point. J’attends encore beaucoup de mes filles. Hors de question de voir qui que ce soit abandonner !"

Charleroi Volley recevra Astérix Beveren ce samedi (20 h 30), à la salle Ballens, dans le cadre de la troisième journée des PO I.