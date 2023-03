18-25, 25-22, 19-25, 23-25

Les Tchalou girls n’avaient plus droit à l’erreur ce mercredi face à l’équipe de Genk si elles voulaient continuer à rêver d’Europe. Avant la rencontre, les Pink Ladies ne possédaient que trois unités. Ces points sont désormais doublés grâce à la magnifique victoire de ce soir à l’extérieur face à leur bête noire qu’est Genk. En phase classique du championnat, les Thulisiennes n’avaient pris qu’un point sur les six en jeu face à cette équipe-là. Les filles d’Ugo Blairon ont donc vaincu le sort ce mercredi soir en remportant les trois points après une rencontre intense. Après avoir mené 6-15 pendant le premier set, les Tchalou girls tiennent très bien la distance et remportent le premier set sur le score de 18-21. Le deuxième set démarre bien mais les visiteuses vont craquer et se faire rattraper, Genk a donc repris le dessus et a remporté la manche sur le score de 25-22. Les visiteuses vont tout de suite se reprendre et gagner le set suivant sur la marque de 19/25. Il fallait alors conclure… De 7-10 à 11-11 en passant par 15-15, le set se veut serré. Tchalou se détache dans le money time, c’est 21-24. La messe est dite. Tchalou a enfin battu sa bête noire et se relance dans les play-off II. C’était la victoire ou rien ce mercredi soir et le message semble être bien passé du côté des joueuses d’Ugo Blairon. Etant relancées dans la course à l’Europe, tout le ckub se remet à rêver d’une campagne européenne aussi réussie que cette année. Après une légère baisse de régime de ce samedi dernier face à Anvers à domicile, la forme semble être revenue.

Tchalou compte donc actuellement six unités. Ostende possède 11 points, Anvers 7 et Genk… 0 ! Les filles du coach Blairon se sont donc parfaitement relancées avant un déplacement important ce samedi à Ostende. Les Thudiennes l’ont déjà fait à la Côté. Elles ont déjà réussi à prendre la mesure des Ostendaises chez elles. Pourquoi pas une nouvelle fois afin de vraiment redistribuer les cartes ? Réponse ce samedi !