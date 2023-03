Montagnards trempés mais heureux (vidéo)

Pour la première fois en cinq éditions, c’est depuis le site de l’abbaye d’Aulne que se sont élancés les 470 traileurs qui avaient validé leur bulletin de participation. "Récemment nous avions fait un trail d’Halloween depuis l’Abbaye et il avait rencontré un grand succès. C’est un superbe site et nous nous sommes dit que ce serait intéressant d’y installer notre Trail du Montagnard", évoque Christophe Traina, l’un des organisateurs.

Trois distances au menu: 10 km (350 d + ), 20 km (700 m d + ) et 30 km (950 m d + ). "C’est un trèfle, trois boucles de 10 km qui reviennent aux alentours de l’abbaye. Le 20 km part vers Landelies pour revenir à l’école Saint-Exupéry et le 30 km va jusqu’à Hourpes."

Cinquante-six minutes après s’être élancé pour 10 bornes, le Français Raphaël Lavarenne était le premier à remettre son dossard. "Je travaille à Charleroi et j’étais déjà venu ici lors du Trail de l’Halloween. Je m’y étais déjà bien éclaté et c’était encore le cas aujourd’hui ! J’adore courir sous la pluie donc j’ai été très gâté !"

La première dame à l’arrivée était Amandine Gilson. La Namuroise a couru avec Daniel De Maertelaere, le 1er des V3. Cent-soixante traileurs étaient inscrits sur cette distance.

La course de 21 km a rassemblé un peu moins de 200 partants. C’est le néerlandophone Kevin Cnudde qui l’a emporté devant Allan Valois, professeur d’éducation à Saint-Exupéry. "J’ai pu découvrir quelques endroits sympas que je ne connaissais pas, déclara celui-ci. Moi qui ai déjà fait des ultras, je peux dire que ce circuit était très technique ! C’est un très solide 20 km ! Je n’avais aucun objectif si ce n’était de tenir un bon rythme de bout en bout. Comme je viens d’être papa il y a deux mois seulement je n’ai pas pu beaucoup m’entraîner. Je découvre les nuits blanches !"

Casse-gueule

Quatrième, Tom Drygalski était lui aussi un fin connaisseur du site d’Aulne. "Du moins de certains sentiers, précise-t-il. Les conditions météos n’étaient pas évidentes. Le tracé était gras, sale et casse-gueule mais c’est aussi ça qui fait le charme des trails !"

Le Thudinien loupe le podium de peu. "Il y a eu une belle bagarre mais je n’avais pas non plus envie de me faire trop mal. Je suis venu préparer un autre trail de 44 km." Lucie Arno, affiliée à l’ESM comme lui, est la première dame à l’arrivée.

Il y a également eu une grosse participation sur le 32 km avec 112 inscrits. Et une victoire pour Steve Coppin et Laura Beaussart.