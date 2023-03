Missions difficiles mais pas impossibles !

En play-off I, Astérix Beveren trône bel et bien en tête du classement avec 9 unités. Cette formation est suivie de deux points par Gand. Enfin, Oudegem compte trois points tandis que les Dauphines n’affichent aucun point au compteur. Après la première journée des PO, Jean-Pierre Murari se disait mitigé: "Dans un premier temps, je n’étais pas trop d’accord avec le coach Dimitri Piraux, qui, lui, se voulait déçu. Moi, je trouvais que les filles ne s’étaient pas mal battues. J’ai ensuite dormi sur cet avis… Pour ensuite en changer. Le coach a bien raison. Nous nous sommes un peu reposés sur le fait du devoir accompli avec cette qualification européenne. Il ne fallait pas se contenter du résultat et je me suis d’ailleurs rendu à Ballens afin de remettre un peu les pendules à l’heure. Une joueuse m’a fait remarquer qu’il n’y avait pas assez de monde, pas assez d’ambiance ce samedi. Nous allons remédier à cela ce samedi contre Astérix à la maison. Mais avant cela… Oudegem !"